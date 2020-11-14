كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5875 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 2254 حالة، من بينها 1607 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1036 حالة جديدة، منها 362 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة، سجلت 655 حالة، منها 338 حالة بأكادير. وبجهة الشرق، سجلت 501 حالة، منها 163 حالة بوجدة. Advertisements وبجهة الشمال، سجلت 443 حالة، منها 176 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 283 حالة، منها 182 بمراكش. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 201 حالة، و142 بكلميم واد نون، ثم 117 بجهة فاس مكناس، ثم 107 حالة بدرعة تافلالات، ثم 76 بالعيون الساقية الحمراء، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 60 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5875 بكورونا.. 56% منها في جهتي الرباط والبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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