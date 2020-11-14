شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفاة بكورونا في فرنسا والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفاة بكوفيد-19 في فرنسا شهد ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وسجلت فرنسا 32095 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و954599. كما زاد عدد الوفيات 359 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246 حتى الآن.

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