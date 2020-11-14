شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «فامكو» يضرب الفلبين.. 75 قتيل ومفقود حتى الآن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الشرطة الفلبينية، عن سقوط 53 قتيلاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الإعصار فامكو في الفلبين، كما تم الإعلان عن 22 آخرين في عتاد المفقودين.

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وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها “غير مسبوقة” في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن فامكو في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

وقال حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا إن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.

وأضاف مامبا لإذاعة “دي زد إم إم” في مانيلا: “هذا غير مسبوق، إنها أول مرة نتعرض لهذا النوع من الفيضان”، مطالبا بإنقاذ المواطنين العالقين فوق أسطح منازلهم.