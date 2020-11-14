شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 37 ألف إصابة بكورونا واليونان 38 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية, 37255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1144552 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، أنها سجلت 544 وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 44683. وسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 38 حالة وفاة و 2835 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة اليونانية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 1035, فيما بلغ إجمالي الإصابات 72510 إصابات.

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