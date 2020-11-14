شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثلاثية لتسوية النزاع في «ناجورنو كاراباخ» والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع في منطقة ناجورنو كاراباخ، حسبما ذكر الموقع الإخباري لقناة روسيا اليوم.

وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن بوتين أجرى محادثات هاتفية مع كل من علييف وباشنيان تناولت "الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي حول ناجورنو كاراباخ الصادر يوم 9 نوفمبر".

وأضاف الكرملين أنه تم خلال المحادثات "الإعراب عن الارتياح من الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والهدوء بما فيه الكفاية للأوضاع على خط التماس".

وذكر الكرملين أن بوتين أشار خلال الاتصال مع علييف إلى "وجود كنائس وأديرة مسيحية في الأراضي التي عادت إلى الجمهورية الأذربيجانية بموجب البيان الثلاثي".

وشدد الرئيس الروسي في هذا السياق على "أهمية ضمان الحفاظ على هذه المقدسات وأنشطتها الدينية الطبيعية".