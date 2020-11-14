أول رسائل.. ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي للجيش؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، السبت، عزمه تسريع سحب القوات من أفغانستان والشرق الأوسط.

وقال إنه:"حان وقت العودة إلى الوطن، جميع الحروب يجب أن تنتهي"، وذلك في أول رسالة له، للقوات الأمريكية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين الماضي، وزيرا للدفاع بالإنابة.



وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاما على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة، وأنها "على شفير إلحاق الهزيمة" بالتنظيم الإرهابي.

وكتب في رسالة مؤرخة، أمس الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة اليوم السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون"، وقال:"كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم".

وأضاف :"لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

وتابع كريستوفر ميلر، أنها"إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

والضابط السابق في القوات الخاصة الأمريكية والخبير في مكافحة الإرهاب (كريستوفر ميلر ) عيّنه ترامب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.

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وترامب الذي خسر أمام الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، يبذل جهودا حثيثة لسحب القوات الأمريكية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.

وأي خطوة كتلك لا بد أن تحصل في غضون 66 يوما أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني.

وكان إسبر خفض عدد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين في أعقاب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير/ شباط الماضي.

لكنه قال إنه سيبقي عدد القوات عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم طالبان التي تجري مفاوضات مع الحكومة في كابول، بخفض العنف حسبما وعدت.

غير أن ترامب سعى لخفض أكبر للقوات الأمريكية، وكتب في تغريدة حينها إنه يريد عودة الجنود "إلى الوطن بحلول عيد الميلاد" في 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض العدد إلى 2500 جندي بحلول فبراير/ شباط.

لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على مسلحي طالبان لوقف الهجمات المتواصلة وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.