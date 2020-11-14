الكيلة:إصابات كورونا في فلسطين 3 أمثال المعلنة

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وقالت للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إن عدوى فيروس كورونا منتشرة وعالية في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت في الضفة الغربية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية».ونبهت الكيلة إلى مخاطر استمرار إقامة المناسبات العامة ومخالفة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بأن فلسطين مقبلة على مرحلة ليست سهلة، حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وبحسب الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فقد سجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن 623 حالة وفاة، وأكثر من 73 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في مارس الماضي.
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