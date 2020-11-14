شكرا لقرائتكم خبر المملكة: نؤيد خطوات المغرب في المنطقة العازلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن تأييد الحكومة السعودية للإجراءات التي اتخذها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعلن عدد من دول العالم أمس تأييدها للإجراءات المغربية في المنطقة العازلة، منددة بأي ممارسات تعطل حركة المرور.