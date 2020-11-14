المملكة: نؤيد خطوات المغرب في المنطقة العازلة

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وأعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأعلن عدد من دول العالم أمس تأييدها للإجراءات المغربية في المنطقة العازلة، منددة بأي ممارسات تعطل حركة المرور.
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