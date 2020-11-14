مفتي لبنان يدعو للتحقيق في الاعتداء على مسجد

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وقال المكتب الإعلامي بدار الفتوى، «إن المفتي يتابع ما تم نشره عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن»، وطلب من الأجهزة المعنية التحقيق في ما جرى.وقطع عدد من الشباب مداخل ساحة النور بطرابلس بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الاعتداء الذي حصل على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في منطقة جبيل، بجبل لبنان، وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
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