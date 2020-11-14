شكرا لقرائتكم خبر مفتي لبنان يدعو للتحقيق في الاعتداء على مسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مفتي لبنان عبداللطيف دريان أمس الأجهزة الأمنية بالتحقيق فيما جرى من اعتداء على مسجد في جبل لبنان شمال البلاد.

وقال المكتب الإعلامي بدار الفتوى، «إن المفتي يتابع ما تم نشره عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن»، وطلب من الأجهزة المعنية التحقيق في ما جرى.

وقطع عدد من الشباب مداخل ساحة النور بطرابلس بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الاعتداء الذي حصل على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في منطقة جبيل، بجبل لبنان، وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.