شكرا لقرائتكم خبر 3 مصادر تتحدث عن وفاة الظواهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدثت 3 مصادر مختلفة أمس عن وفاة أيمن الظواهري، زعيم التنظيم الإرهابي، وأكدت مجموعة من الحسابات عبر تدوينات نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي (أن زعيم القاعدة توفي).

وقالت حسابات تابعة لعناصر قاعدية متطرفة، ومن بينها موقع (حراس الدين) أحد أذرع القاعدة في سورية، وأشار الصحفي حسن حسن، في صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عبر حسابه على تويتر إلى أن الظواهري توفي قبل شهر في منزله لأسباب طبيعية، مشيرا إلى أن مصادر مقربة من تنظيم (حراس الدين) التابع للقاعدة أكدوا خبر وفاته.

ونشرت مديرة موقع سايت الذي يتابع نشاطات التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة، ريتا كاتز، تغريدة على حسابها على تويتر فجر أمس، أشارت فيها إلى انتشار تقارير تفيد بمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري منذ شهر نتيجة المرض، مضيفة أن (التنظيم لم يؤكد الأمر بعد).. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ويعد الظواهري واحدا من أشهر الوجوه الخاصة بتنظيم القاعدة والذي كان يظهر في مقاطع الفيديو الخاصة به سواء بمفرده أو بجوار أسامة بن لادن خاصة بعد تفجير برجي مركز التجارة العالمي في هجمات11سبتمبر.

وولد الظواهري في 19 يونيو عام 1951 ويبلغ من العمر 69 عاما وهو واحد من أكثر الإرهابين في العالم التي تسعى أمريكا للقضاء عليه بسبب دوره في هجمات 11 سبتمبر.