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مقتل قيادي إرهابي في مالي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن القوات الفرنسية قتلت قياديا إرهابيا بارزا في مالي الأسبوع الجاري.

وجرى تعريف الهدف باسم (باه أج موسى)، الزعيم العسكري لجماعة (أر في أي إم) الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وقالت بارلي «إنه كان وراء هجمات عدة على القوات المالية والدولية».

وقالت بارلي في تغريدة «إن الرجل قتل في عملية شاركت فيها القوات البرية والمروحيات في شرق مالي بالقرب من ميناكا».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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