مقتل قيادي إرهابي في مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن القوات الفرنسية قتلت قياديا إرهابيا بارزا في مالي الأسبوع الجاري.

وجرى تعريف الهدف باسم (باه أج موسى)، الزعيم العسكري لجماعة (أر في أي إم) الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وقالت بارلي «إنه كان وراء هجمات عدة على القوات المالية والدولية».

وقالت بارلي في تغريدة «إن الرجل قتل في عملية شاركت فيها القوات البرية والمروحيات في شرق مالي بالقرب من ميناكا».