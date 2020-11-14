كشفت يومية “ABC” الاسبانية أن هناك رغبة جامحة داخل الطاقم التقني ومكونات الفريق لرٶية اللاعبين المغربي أسامة الادريسي في مباريات فريقه الجديد اشبيلية.

ونقلت اليومية تصريحا لمدرب الفريق لوبيتينغي، قال فيه “نتمنی أن يكون في وسعنا الاستفادة من خدمات الادريسي قريبا، نراهن عليه كثيراً لتقديم الاضافة المنتظرة.

وتابع قاٸلا “للأسف التحق بنا مصابا، اصابته أكثر تعقيدا مما ظهر في البداية، نعمل علی تحضيره حتی يكون في المراحل الأخيرة لاستعادة عافيته”.

واستطر قاٸلا “يتوجب عليه التأقلم مع ايقاع المنافسة، ننتظر تلقي الضوء الأخضر من الطاقم الطبيةمن جهة، وبلوغه الجاهزية المطلوبة من جهة ثانية لتمهيد اشراكه في المباريات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إشبيلية لوبيتيغي: ننتظر ظهور لاعب “الأسود” الإدريسي بعدما غيبته الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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