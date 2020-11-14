“الأصالة والمعاصرة” يعلن موقفه الداعم لتحرك القوات المسلحة الملكية في الكركرات

تواصل الأحزاب السياسية المغربية التعبير عن مواقفها المؤيدة لعملية الكركرات التي نفذتها القوات المسلحة الملكية، الجمعة، وأعادت من خلالها تأمين حركة النقل بالمعبر التي عرقلتها عناصر البوليساريو منذ 22 أكتوبر الماضي، حيث أعلن حزب الأصالة والمعاصرة موقف الداعم للخطوة.

وأعلن الحزب المعارض في بيان لمكتبه السياسي تلقى “اليوم 24” نسخة منه، دعمه المطلق للقوات المسلحة الملكية وهي “تضع اليوم حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، في عملية غير قتالية وغير هجومية، وتتم حسب قواعد الالتزام الدولية الواضحة التي تقتضي تجنب أي احتكاك بالأشخاص المدنيين”.

وقال البيان إن الحزب يثمن “عاليا مختلف الخطوات الحكيمة التي اتخذها الملك في هذا الموضوع طيلة الأسابيع الماضية، وإطلاعه المنتظم الدولي على مختلف التطورات، وإيثار جلالته لمنطق الحكمة والرزانة في التعاطي مع هذا الملف”.

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وأضاف المصدر ذاته، نعلن “تقديرنا الكبير لسلوك ضبط النفس الذي تعاملت به بلادنا مع هذه التطورات، بعد سعيها الحثيث، بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، لوضع حد لتمادي الانفصاليين في انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي، واستفزازاتهم غير المحسوبة العواقب”.

واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن ما تقوم به ميليشيات الجبهة الانفصالية من مناوشات “عقيمة وتصرفات طائشة”، تمثل “تحديا صارخا لدعوات احترام النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، ولمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية”.

كما عد الحزب لجوء “ميليشيات الانفصاليين إلى تعمد فرض الحصار عبر المدنيين كذروع بشرية، وبإشراف عناصر مسلحة من البوليساريو، يعدان جريمتين دوليتين، وتكتيكا ممنهجا لزعزعة الاستقرار بالمنطقة؛ ومحاولة فاشلة لتغيير الوضع القائم، والسعي لانتهاك كل الاتفاقات العسكرية، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدا تجنده للدفاع عن “قضيتنا المصيرية بكل ما أوتينا من حزم وقوة”.