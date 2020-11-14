اليمن يؤيد الاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في الكركرات

أكد اليمن اليوم السبت تأييده للاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، عن “تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية”.

وشددت الوزارة ايضا على “حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها”.

كما أكدت مجددا على موقف الجمهورية اليمنية “الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق”.