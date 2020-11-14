شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد إصابات كورونا في لبنان والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 104267 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 59045، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806 حالات بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 5875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 288 ألفاً و211.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى4697.