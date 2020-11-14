شكرا لقرائتكم خبر عن ألمان يتظاهرون في فرانكفورت ضد العزل.. والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل
وتظاهر في شوارع فرانكفورت نحو 600 شخص من إحدى الحركات المعارضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه لفتح طريق أغلقه عدة مرات نحو 300 شخص كانوا يحتجون على الحركة المنظمة للتجمع. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم فض المظاهرة بعد تجاهل المتظاهرين مرارا لقواعد وضع الكمامات والتباعد فيما بينهم.
في الوقت نفسه قال ساسة بارزون إنه من غير المرجح إجراء أي تخفيف سريع للعزل العام الذي تم فرضه في نوفمبر. وفرضت ألمانيا إجراءات لكبح جماح موجة ثانية من الجائحة. وعلى الرغم من إغلاق المطاعم ما زالت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.
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