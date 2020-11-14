شكرا لقرائتكم خبر عن 1,174 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1,174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 149,135 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 528 حالة وفاة.

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