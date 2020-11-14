مصر تعلن عن أكبر كشف أثري بسقارة

14 نوفمبر,2020

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم السبت عن أكبر كشف أثري خلال عام 2020 في منطقة آثار سقارة، بحضور عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وقالت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، بحسب موقع بوابة الأهرام اليوم، إن الحفائر كشفت عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، ويفوق ذلك عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وكانت البعثة الأثرية المصرية أعلنت خلال السنوات الماضية، عدداً من الاكتشافات الأثرية المهمة في هذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدمياً ملوناً بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26.

القاهرة: المجلة