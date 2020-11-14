مفتي لبنان يطالب بالتحقيق في الاعتداء على مسجد بشمال البلاد

14 نوفمبر,2020
طالب مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الاعتداء الذي جرى على مسجد في جبل لبنان، شمالي البلاد.
وقال المكتب الإعلامي بدار الفتوى، في بيان اليوم، إن المفتي دريان "يتابع ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن".
وطلب دريان من الأجهزة المعنية في الدولة "التحقيق في ماجرى ليبني على الشيء مقتضاه".
وكان عدد من الشباب قد قطعوا اليوم مسارب ساحة "النور" بطرابلس بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على الاعتداء الذي حصل أمس الجمعة على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في منطقة جبيل، بجبل لبنان، وسط انتشار لعناصر الجيش
وقوى الأمن الداخلي.
بيروت: المجلة
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