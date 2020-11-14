الصحة العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا في العالم

أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله أمس 13 نوفمبر، 628136 حالة.
وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285332 إصابة، بينما تم رصد 269225 في الأمريكاتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ55551.
كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 في بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1300576.
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