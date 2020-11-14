اعتقال احد الهاربين من سجن الاصلاح في ذي قار

افاد مصدر امني، السبت، باعتقال احد الهاربين من سجن الاصلاح في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية القت القبض على احد الهاربين من سجن الاصلاح في محافظة ذي قار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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