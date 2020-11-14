بالصور.. اسود الرافدين يعملون بجد قبل مواجهة اوزباكستان

رياضة 2020-11-14 | 17:57 1,326 مشاهدة يواصل المنتخب الوطني بكرة القدم، تدريباته على ملعب الاتحاد في دبي تحضيراً لمباراة أوزبكستان الودية. ويبذل اسود الرافدين جهوداً كبيرة للظهور بمستوى جيد يمحي صورة مباراة الاردن الودية يوم الخميس الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي. ويخوض اسود الرافدين معسكر دبي تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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