'حان وقت العودة للوطن'.. وزير الدفاع الأميركي يوجه رسالة للقوات الأميركية

وجه القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر ميللر، رسالته الأولى إلى القوات الأميركية بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وكتب ميللر في مذكرة أرسلها إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع: "يجب أن تنتهي كل الحروب... إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها كل ما لدينا. حان وقت العودة إلى المنزل الآن... إلى جميع جنودنا، وبحارتنا، وطيارينا، ومشاة البحرية، وخفر السواحل، ومحترفي الفضاء، والمدنيين: واصلوا التحلي بالجرأة.. معا سنأخذ أمتنا إلى آفاق جديدة".
وقال ميللر إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "بإنهاء الحرب التي جلبتها القاعدة إلى شواطئنا في عام 2001 ... لكن يجب علينا تجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في الفشل في رؤية القتال حتى النهاية".
وأضاف أنه "سئم الحرب" مثل كثيرين غيره، لكن "هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم. نحن لسنا شعب حرب دائمة - إنها (الحرب) نقيض كل ما نقف من أجله والذي حارب أسلافنا من أجله".
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