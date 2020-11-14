ترامب يبلغ مساعديه نيته الترشح بانتخابات 2024

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عدد من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم ترشيح نفسه لانتخابات عام 2024، بمجرد تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات مع أكثر من ستة من مستشاري ترامب وآخرين مقربين منه، قالوا إن الرئيس يأمل في أن يتمكن من الاستمرار الاحتفاظ بدعم قاعدته، لأنه يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من فترتين، لكن هاتين الفترتين لا يشترط أن تكونا متتاليتين".

وأشاروا إلى أن الرئيس لا يملك خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة وإقامة دعاوى قضائية في عدد من الولايات.

ورأى مستشارو ترامب أن فرصه في إثبات وجود مخالفات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات متدنية للغاية، حيث رفضت محاكم ولايات ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا مزاعم ترامب بشأن حدث عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو ما دأت ترامب على التأكيد عليه في تغريداته على صحفته على موقع تويتر.

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تصريحات مستشاري ترامب أكدتها وزارة الأمن الداخلي التي أعلنت في بيانها أنها لا تمتلك سجلا بأصوات مفقودة أو تم تغييرها في أي من الولايات.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بفوز مع جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بعد أسبوع تقريبا على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وأمر فريقه بعدم التعاون مع الرئيس الجديد وفريقه الانتقالي، كما تم حجب مجموعة من الرسائل التي وجهها قادة ورؤساء العالم إلى بايدن.

وصوّت نحو 78 مليون ناخب لصالح جو بايدن وهو عدد قياسي، وطالبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بأنه "سيرك سخيف"، مؤكدة أن "الانتخابات انتهت".