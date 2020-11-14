اتحاد القرضاوي.. إرهاب العقول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وصفه متابعون بالسرطان الذي ينخر التعايش السلمي في تونس، واعتبره آخرون اتحاد "الخراب" الذي يريد زرع الفتنة والأفكار المتطرفة، إنه ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) الذي يواجه اتهامات قضائية بالعمل خارج القانون، وتهديد استقرار وأمن البلاد.

أفعى الإخوان توكل كرمان تسيء لـ"علماء السعودية"

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"تونس الخضراء التي حولت العلمانية خضرتها إلى سواد".. هذا ما جاء في أحد كتب يوسف القرضاوي مؤسس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول تونس.

"الجمود".. توقعات ما بعد خسارة الإخوان للانتخابات النيابية بالأردن

عادة إخوانية بامتياز.. شيطنة الآخر ونقض أفكاره تحت غطاء الدين، والأخطر من ذلك التسلل لعقول الشباب عبر بوابة العلوم الشرعية.