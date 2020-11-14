إثيوبيا تعلن توقيف خلية إرهابية وتعتقل 14 مسلحا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الإثيوبية توقيف خلية إرهابية من حركة الشباب وتنظيم داعش، مكونة من 14 شخصا، خلال تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية في أجزاء مختلفة من البلاد.



وأصدر جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي مساء السبت، بيانا جاء فيه، أن السلطات الأمنية أوقفت خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضح البيان، أن الخلية مكونة من 14 شخصا من تنظيم داعش وحركة الشباب الإرهابية، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية.

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وأشار البيان، إلى أن أحد إرهابيي الشباب ويدعى عبدي جمال، الملقب "بعبد القادر" دخل البلاد لتنفيذ هجمات إرهابية من خلال إقامة روابط مباشرة مع قادة حركة الشباب بالصومال.

وأوضح أن "السلطات اعتقلت أيضا، أمان آسفا جيديم وورك، العقل المدبر لخلية داعش في إثيوبيا".

وتابع أن المشتبه به كان عضوًا في داعش وقام بتنظيم عصابات في أجزاء مختلفة من البلاد، وعناصر الشباب وداعش كانوا يقومون بتجنيد أفراد جدد في البلاد.

وكشف البيان عن أن أعضاء المجموعة الإرهابية خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة بالبلاد، وقاموا بمعاينة أهداف الهجوم، وأعدوا الأدوات التي سيستخدمونها في الهجمات، وجندوا من سينفذ العمليات الإرهابية.

ودعت السلطات الإثيوبية، المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي عمل إرهابي.