شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاردن : تسجيل 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 36 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم السبت ، عن تسجيل 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 36 حالة ،ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1704، والإصابات إلى 141305.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ،إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 233 حالة، فيما غادرت 150 حالة المستشفيات بعد شفائها..لافتاً إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2113 حالة، منهم 455 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

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