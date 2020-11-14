شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العراقية:تسجيل 3419 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 43 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 3419 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي عدد الاصابات الى 516915 حالة.



وذكرت الوزارة في تقرير لها ، انها سجلت 43 حالة وفاة ليبلغ اجمالي الوفيات 11623 حالة..مشيرة الى تماثل 2370 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي 444326 حالة شفاء.

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