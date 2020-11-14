396 عالمًا مصريًا في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ‏داليا شبل:

أعلنت وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي اصدار جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية. ولقد احتوت هذه القائمة على 396 عالم مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء في الرابط التالي:

https://bit.ly/3n6dQ2R

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وحسب ‏بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أحتوت القائمة على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيبا كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و 38 من المركز القومي للبحوث، و 31 من جامعة الأسكندرية، و 30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و 24 من جامعة المنصورة، و 19 من جامعة أسيوط، و 13 من جامعة طنطا، و 12 من جامعة بنها، و 12 من جامعة سوهاج، و 10 من مركز بحوث الفلزات، و 9 من جامعة المنوفية، و 8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و 7 من جامعة بني سويف، و 6 ست علماء من كلا جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و 5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، و مدينة زويل، و 4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و 3 من جامعة النيل، و عالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.

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وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ‏أنا نفتخر بعلمائنا المدرجين في هذه القائمة وبالأخص الدكتور قابيل عبد النبي من جامعة طنطا الذي شغل المرتبة 4427، والدكتور على بحراوي رحمة الله عليه من جامعة بني سويف والذي شغل المرتبة 7752، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة في المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجاني من جامعة الزقازيق في المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج في المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء في القائمة.

ونوه عبدالغفار إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.

ويذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد أنطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.