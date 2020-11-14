السيطرة على حريق داخل مخزن مصنع كرتون في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، اليوم السبت، على حريق داخل مخزن مصنع كرتون في قرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن.

انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع البلاغ لفحصه، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع و"تانك سولار" بالمصنع بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترًا، دون وقوع خسائر بالأرواح، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.