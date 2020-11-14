25 عاما على تأسيسها.. ماراثون الشيخ زايد ينطلق في عيد المدينة السنوي (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

مع بداية اليوم، لم يُخفِ هيثم عيسى حالة من التوتر أصابته، استعد مؤسس فريق ماراثون زايد ومن معه لختام فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمدينة الشيخ زايد، خططوا منذ أسابيع لماراثون اليوم، الذي ضم حوالي 800 مشارك، بين الدراجات والركض والمشي ومن أعمار مختلفة، ورغم التخوف بسبب فيروس كورونا المستجد والتجمعات "بس الناس التزمت بدرجة كبيرة بالتباعد والكمامات واليوم كان ناجح جدا"، حسبما يقول عيسى.

في السابع من نوفمبر الجاري بدأت فعاليات الاحتفاء بمرور 25 عاما على تأسيس مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة اليوم كان فيه مختلفة من أغاني وفقرات رياضية"، فيما شملت أيضا الرسم على الجدران والمسابقات الأخرى تحت رعاية جهاز المدينة.

أراد عيسى وقت التخطيط للماراثون أن يُشرك أكبر عدد من السكان "لكن بسبب ظروف الفيروس حاولنا نسيطر على قد ما نقدر"، انقسم الماراثون لـ3 أجزاء؛ الدراجات الهوائية التي تنافست على مدى 5 كيلو متر، والركض والمشي على مدى 3 كيلومتر، حيث بدأ التجمع صباحا في حديقة المستقبل قبل انطلاق المشاركين.

لم يقتصر التنظيم على فريق ماراثون الشيخ زايد "شارك أكتر من 50 فريق ومؤسسة مجتمع مدني في التنظيم"، تكاتفوا جميعا بالتعاون مع الشرطة لتنظيم حركة اليوم "وكان فيه بعض المنظمين الموجودين مع المشاركين عشان يتأكدوا من التزامهم بالتباعد الاجتماعي"، طغت السعادة على روح التنافس "الناس كانت فرحانة إنها بتجري والجو حلو وبيشوفوا بعض بعيدا عن أي حاجة"، كما يقول عيسى.

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حالة الألفة تلك، استشعرتها ليلى الشرقاوي، أحد منظمي الماراثون، ومؤسسة فريق "إنفنتي" للدراجات. فوجئت ابنة مدينة الشيخ زايد بمشاركات لأطفال عمرهم 8 أعوام وحتى كبار السن "كان لينا طريق جانبي عشان العجل فكان فيه أمان غير إن الشرطة كانت ماشية معانا طول الوقت"، فيما استقبلت ليلى كثير من ردود الفعل الجيدة تجاه اليوم "ناس كتير قالولنا كنا مشتاقين ننزل حاجة زي كدة وياريت تكرروها كتير".

لم يكتفِ المنظمون بفقرات اليوم "اهتمينا إن اللي كسبوا يكون لهم جوايز مخصوصة يفتكروا بيها الحدث"، حيث حصل الفائز الأول في الـ3 مسابقات على الكأس والثاني على ميدالية ذهبية والثالث على ميدالية فضية "والجوايز مكنتش لعمر محدد، يعني كل فئة عمرية كان لها مراكز وجوايز".

يمتن عيسى لما صنعه الماراثون بنفوس المشاركين "كنا في العيد القومي بننظم ماراثون بس صغير بيشارك فيه 150 واحد بالكتير عكس اللي حصل انهاردة"، بدا الأمر له و"كأننا عيلة كبيرة بتجري مع بعضها وبيقضوا وقت لطيف".