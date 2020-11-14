عمدة إسطنبول يدعو للإغلاق وسط ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)
قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إنه يجب تنفيذ إغلاق لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في إسطنبول، حيث تمثل حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة أكثر من 50% من الحالات في تركيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وقال إمام أوغلو، الذي تعافى مؤخرَا من فيروس كورونا، إن المجلس الاستشاري العلمي بالمدينة يوصي بإغلاق يتبعه إعادة فتح مسيطر عليه .
وتأتي دعوة العمدة بعد أن سجلت تركيا 3045 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و93 حالة وفاة، وكلاهما أعداد غير مسبوقة منذ نهاية أبريل. وتوقفت تركيا عن الإبلاغ عن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في يوليو، وبدلا من ذلك اكتفت بالكشف عن عدد "المرضى" الذين ثبتت إصابتهم وأعراضهم.
وتساءل إمام أوغلو عن مدى انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسطنبول عن الحالات في بلجيكا التي يقل عدد سكانها عن سكان اسطنبول بكثير.
وأضاف: "برغم وجود عدد أكبر من السكان، إذا كانت لدينا حالات أقل بثلاث مرات مما تسجله (بلجيكا)، فعلينا إبلاغ بقية العالم بكيفية تحقيقنا لذلك. لكن إذا كانت الأرقام غير دقيقة، فلا أفهم المغزى من وراء تضليل المواطنين".
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