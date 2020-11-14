رسميًا.. قرار عاجل بشأن تعليق الدراسة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارًا عاجلًا بشأن الموقف من تعليق الدراسة يوم غد الأحد 15 نوفمبر في المدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية.
وشمل قرار محافظ الدقهلية النص على تعليق الدراسة يوم غد الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب.
كانت موجة من الطقس السيئ ضربت مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وهطلت أمطار يصاحبها ثلوج في الشوارع الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل مروري في نطاق مدينة المنصورة وكذلك انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في بعض الأحياء.
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