صور.. رئيس جامعة أسوان يشارك في الاحتفال بيوم البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعه أسوان، اليوم السبت، في فاعليات اليوم البيئي، بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاتم يسري مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وسهيلة أحمد مسؤل نشاط الجوالة بالجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أحمد غلاب، إن الجامعة بتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والشبابية التي تعمل علي الاستفادة من طاقات الشباب، والعمل علي توظيفها في خدمة قضايا المجتمع والبيئة المحيطة.

موضحًا أن ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف غلاب أنه جرى تنفيذ اليوم البيئى، بالمركز الكشفي بجامعة أسوان، بزراعة 500 شتلة من شجر الدادانيا والجهنميات والوينكا والدرانتا، لرسم مظهر جمالي والعمل علي زيادة الرقعة الخضراء بالجامعة والمناطق المحيطة بأسوان.