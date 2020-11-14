لمكافحة الإرهاب، الإتحاد الأوروبي يعلن عن إنطلاقه في تجديد نظام "شنغن"

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في تجديد نظام "شنغن"، مع طرح إستراتيجية جديدة في غضون أشهر لمكافحة الإرهاب.

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، قالت جوهانسون خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماعها مع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن منتدى "شنغن الأول" سيعقد في نهاية الشهر الحالي لتبادل وجهات النظر التي ستؤدي إلى نشر إستراتيجية "شنغن" الجديدة في شهر ماي من العام المقبل.

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يأتي هذا الاجتماع على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا وفي الذكرى الخامسة لهجمات باريس.