أخلت الشرطة الكندية مبنى يضم مقر شركة “يوبيسوفت” الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال، بعد اتصال هاتفي طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن، وتبين لاحقا أنه خدعة. وكانت الشرطة حاصرت المبنى ظهر أمس الجمعة. Advertisements وذكرت الشرطة في بيان أن قواتها “أمنت محيط المبنى سريعا ولم ترصد أي تهديد، ولم تتلق تقارير عن إصابات”، مضيفة أنها ستحقق في الاتصال الذي تسبب في نشر “قوة كبيرة”. وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إتصالٍ طارئ عن إحتجاز رهائن، الشرطة الكنديّة تُخلي مقرّ شركة فرنسيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.