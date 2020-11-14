متظاهرون ضد نتنياهو: المواطنون الإسرائيليون ينهارون عقلياً واقتصادياً

نظم المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسيرة اليوم السبت، باتجاه شارع بلفور، حيث اندلعت اشتباكات بين بعض المتظاهرين والشرطة، وتم اعتقال 18 متظاهرا، وفقًا لموقع يسرائيل هيوم الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون لافتات ضد رئيس الوزراء، وأقامت الشرطة عدة حواجز على الطرق لعرقلة استمرار مسيرة المتظاهرين، وأوقفت القوات معظم المتظاهرين في منطقة مفترق بيت زايت.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المسيرة لم يتم تنسيقها ولم تحصل على موافقة رسمية

من الجهات لتنظيم المظاهرة في وقت ومكان محدد، مشيرة إلى أن المتظاهرون لم يلتزموا بتعليمات الشرطة ، بل إن بعضهم تصدى لهم.

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وقالت حركة شباب إسرائيلية: "في الوقت الذي ينهار فيه المواطنون الإسرائيليون عقلياً واقتصادياً بعد الفشل في إدارة أزمة كورونا ، يواصل رئيس الوزراء الكذب ويخفي عن الجمهور مقامره الفاشل الذي دمر حياة

ومستقبلنا جميعاً. لسنا مستعدين للانتظار 30 عاماً، نطالب بفضح بروتوكولات كورونا الآن، فقط الاحتجاج هو الذي سيفوز. نتنياهو هو اليأس، ونحن الأمل".

وقالت حركة الأعلام السوداء "نحن أمام إغلاق ثالث ، ولدينا رئيس وزراء منشغل بالحصول على مزايا ضريبية له ولأسرته، وتنظيم حملة حقيرة من التحريض ضد المتظاهرين والنظام القضائي، ما يقرب من مليون عاطل عن العمل لا يستطيعون تحمل سنة أخرى مثل هذه ، والعائلات تتفكك ، والأعمال التجارية تنهار ، والاقتصاد ينهار ولا يهم رئيس الوزراء. سنواصل القتال من أجل دولة إسرائيل."