أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته ٢ر٥ درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم /السبت/ ولاية "ميزورام" الواقعة شمالشرقي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وذكر المركز، في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية، أن مركز الزلزال وقع على عمق ٣٠ كيلومترا، وعلى بعد ١١٩ كيلومترا شرق بلدة "شامباي".
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ميزورام الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.