اليونان تغلق دور رياض الأطفال والمدارس بسبب كورونا

أغلقت اليونان، اليوم السبت دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة الغد.

كان أداء اليونان أفضل من العديد من الدول الأوروبية الأخرى في أسلوب مواجهة فيروس كورونا، ويرجع ذلك أساسا إلى إجراءات العزل العام التي جرى فرضها مبكرا على مستوى البلاد بعد أسابيع من

تفشي الوباء في فبراير .

وأدت الزيادة التدريجية في عدد المصابين منذ أوائل أكتوبر إلى اضطرار السلطات إلى إعادة فرض القيود والأمر بإجراءات عزل عام مجددا بأنحاء البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وهو ما يتضمن حظر تجول ليليا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة

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من صباح اليوم التالي.

وشددت الحكومة يوم السبت الإجراءات فقررت إغلاق المدارس الابتدائية ودور رياض الأطفال اعتبارا من يوم الاثنين لمدة أسبوعين تزامنا مع انتهاء فترة إجراءات العزل العام. ونفذت السلطات بالفعل إجراءات التعلم عن بعد في المدارس الثانوية والجامعات.

وسجلت اليونان 3038 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الخميس 3316، فضلا عن 50 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية تُسجل خلال الجائحة حتى الآن.