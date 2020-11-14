الجزائر تُسجل 844 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم السبت، تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في يوم واحد.



وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 66 ألفا و819 حالة إصابة، و2139 وفاة.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 44 ألفا و199 حالة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، ومشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.



يُذكر أن أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد بالجزائر كانت 867 حالة إصابة وتم تسجيلها أمس الجمعة، وأعلنت

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السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، حتى 25 نوفمبر الجاري.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.