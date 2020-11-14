التقديم لوظائف طيران الأمن بالسعودية بشروط.. تعرف عليها

عبر ابشر للتوظيف... هكذا أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية عن بدء التقديم للتسجيل في الوظائف العسكرية للرجال برتب مختلفة والتعيين عليها في القيادة والقواعد الجوية التابعة لها بعدد من مناطق المملكة، على أن يتم استقبال طلبات التقديم عبر منصة أبشر.

وأوضحت القيادةالعامة لطيران الأمن أن الرتب التي سوف يتم التعين عليها ستكون"رقيب- وكيل رقيب- عريف – جندي أول- جندي"، للتعين بمناطق" الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير"، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020/ و28 ربيع الأول 1442، وسوف ينتهي التقديم يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر 2020/ و5 ربيع الثاني1442.

عبر ابشر....شروط التقديم لوظائف طيران الأمن

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ

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مع والده أثناء خدمته للبلاد خارج. ألا يكون ااالمتقدم متزوجًا من غير. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا اذا رد اعتباره فيها.. لم يسبق له التعين علىخاضعة لنظام لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، ولا يزيد عن 30 عامًا.. أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للرتبة الراغب في الالتحاق بها.. أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدية وكافة مراحل القبول.. ألا يقل طول المتقدمعن 168 سم، ويكون ذلك متناسبًا مع وزنه.. أن يجتاز الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.. أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوب لها درجة البكالوريوس.. يلزم الحاصلين على شهادة من الجامعات الجنبية معادلة شهادتهم الجامعية من قبل وزارة التعليم السعودي.. ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم.. ألا يتجاوز المتقدم لمؤهل الدبلوم فأدنى عامين من التخرج عند تقديم الطلب، عدا المتقدمين في تخصص صيانة الطائرات، فلا يكون قد مضى على تخرجهم 3 سنوات.. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يُعقد اثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60%، للمتقدم على التخصصات التالية" لغة إنجليزية، صيانة الطائرات، الكترونيات، اتصالات".

لابد لكل المتقدمين أن يعبئوا نموذج الطلب وبياناتهم بمنتهى الدقة، حيث لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.