اتحاد الصناعات في باريس يطعن على قرار الاغلاق بسبب كورونا

قدم اتحاد الحرف والصناعات الفندقية في باريس طعنا ضد مرسوم 29 أكتوبر 2020 الذي يقضي بإغلاق المطاعم محال بيع المشروبات، في حين لم تغلق الحكومة أنواع أخرى من المؤسسات الجماعية كالمطاعم المدرسية والجامعية ومطاعم عمال

الشركات والمستشفيات، مما ينتهك، "مبدأ المساواة" وقواعد "المنافسة"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضح الاتحاد أنها ستكمل إجراءات الطعن القانونية "قبل يوم 20 نوفمبر" الجاري.

وأضافت بالقول إن "الإغلاق الإداري

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لمطاعمنا وحاناتنا يعتمد على مبررات صحية، فيما لا يوجد أي معطى بالأرقام يسمح بإثبات أن حالات انتقال العدوى كانت أعلى في هذه المؤسسات أكثر منها في المطاعم الجماعية".

وتوعد الاتحاد بـ: "الضغط على الحكومة"، مؤكدة إصرارها على عدم التراجع عن مساعيها لإعادة فتح محلاتها وحتى تحقيق غايتها.