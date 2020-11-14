بسبب كورونا.. النمسا تُعلن رسميًا إغلاقًا عامًا مشددا حتى 6 ديسمبر المُقبل

أعلنت الحكومة النمساوية، مساء اليوم /السبت/، إغلاقا عاما صارما في البلاد حتى السادس من ديسمبر المقبل.
الميلاد.
وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الإجراءات تهدف إلى السيطرة على الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد وتقليل حدة العدوى وإعادة التوازن في البلاد قبل موسم عيد
وأشار المستشار إلى أن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد، وستُغلَق المطاعم والفنادق مع الإبقاء على محلات المواد الغذائية والصيدليات لتعمل بشكل طبيعي، موضحا أنه سيتم تعويض التجار عن خسائر المبيعات، وأنه يتم تطبيق قيود الخروج على مدار الساعة.
وقال المستشار كورتس، أن الإغلاق السابق لم يقلل عدد الإصابات بشكل كافٍ، بل على العكس من ذلك في بعض الولايات الفيدرالية مثل كارينثيا وفورارلبرج والنمسا العليا هناك ارتفاع مستمر في الإصابات بشكل مقلق.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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