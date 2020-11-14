بـ 10 ملايين.. أمريكا تمثل أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا على العالم

سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب آخر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 10 ملايين و745524 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و244364 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الإصاباتاليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ180 ألفا.
كما أعلنت الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس
وأكدت الجامعة أن السلطات الصحية الأمريكية رصدت خلال يوم أمس 1431 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، ما يتجاوز بشكل ملموس إحصاءات اليوم السابق (919 وفاة).
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