وزير خارجية أمريكا يصل فرنسا في مُستهل جولة تشمل 7 دول

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /السبت/ إلى فرنسا، في مستهل جولة تشمل سبع دول.
التدوينات القصيرة (تويتر) لدى وصوله - "من الرائع أن أكون في فرنسا أقدم صديق وحليف
وقال بومبيو - في تغريدة على موقع
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