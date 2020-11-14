وزير خارجية أمريكا يصل فرنسا في مُستهل جولة تشمل 7 دول

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /السبت/ إلى فرنسا، في مستهل جولة تشمل سبع دول.

وقال بومبيو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) لدى وصوله - "من الرائع أن أكون في فرنسا أقدم صديق وحليف التدوينات القصيرة (تويتر) لدى وصوله - "من الرائع أن أكون في فرنسا أقدم صديق وحليفللولايات المتحدة الأمريكية.. إن شراكتنا مبنية على قيمنا المشتركة: الديمقراطية والحرية ودور القانون.. لا يمكن المبالغة في تقدير العلاقة القوية بين بلدينا، إنني أتطلع إلى محادثاتي هنا في باريس".

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