قذيفة حوثية تقتل وتصيب 4 مدنيين في تعز

قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن. وقال مصدر محلي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات بليغة.



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