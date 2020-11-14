مناصرو ترامب يدعمونه بمسيرة المليون «ماجا»

تضامن مناصرو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم معه، ونزلوا إلى الشوارع لمساندته فيما يردده دون دليل، عن حدوث «تزوير» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك في المظاهرات المؤيدة لترامب، في واشنطن ومدن أخرى، مزيج من أنصاره، وشخصيات يمينية، وأعضاء جماعتي، «أوث كيبرز»، أي «المحافظون على العهد»، و«براود بويز»، أي «الأولاد الفخورون»، في تعبير شعبي عن دعم مسعاه للبقاء في السلطة.

وأطلق المنظمون أسماء عدة على المسيرات، من بينها، مسيرة من أجل ترامب، وأوقفوا السرقة، ومسيرة المليون «ماجا»، وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية، «مايك أمريكا جرايت أجين»، أي «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، حيث عبر ترامب عن تأييده للمسيرات في «تويتر».

كما تعتزم جماعات يسارية، تنظيم مظاهرات مضادة لأنصار ترامب في واشنطن ومدن أخرى. وخرجت احتجاجات مؤيدة لترامب في أنحاء الولايات المتحدة، منذ أن أشارت النتائج إلى فوز بايدن بالرئاسة، في السابع من نوفمبر الجاري، لكنها كانت احتجاجات صغيرة ومحدودة.

يذكر أن ترامب لم يحقق تقدما يذكر في ساحات المحاكم، التي لجأ إليها وطعن على النتائج، التي جاءت لغير صالحه في بعض الولايات الأمريكية.