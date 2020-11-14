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حكومة النمسا تفرض العزل العام بسبب كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 6 ثواني

كورز

أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن حكومته ستفرض اعتبارا من 17 الشهر الجاري عزلا عاما في البلاد بهدف احتواء تفشي فيروس على خلفية الارتفاع الكبير للإصابات به.

وذكر كورز، أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المتاجر غير الضرورية وتمديد نظام حظر التجول، الذي يستمر حاليا من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00، ليمتد على طول اليوم مع مطالبة الناس بالبقاء في المنازل.

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لكنه أوضح أنه سيكون بإمكان الناس الخروج في حالات معينة مثل زيارة المحالات لشراء بضائع ضرورية أو ممارسة .

وشدد كورز على ضرورة نقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان، مبينا أن هذا الإغلاق سيمتد حتى 6 ديسمبر على الأقل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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