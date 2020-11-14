واشنطن : بشار الأسد يدمر سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 6:27 مساءً

قالت السفارة الأمريكية في دمشق أن الرئيس بشار الأسد يدمر سوريا، وأن السوريين يضطرون للوقوف في طوابير للحصول على الخبز بسبب الأموال التي ينفقها الأسد للحرب .

علقت السفارة الأمريكية في دمشق على طوابير الخبز أمام الأفران، في بيان نشرته على صفحتها في تويتر.

وجاء في بيان السفارة: ”يضطر الشعب السوري للوقوف في طابور للحصول على الخبز؛ لأن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء والوقود من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه“.

Advertisements

وأضاف البيان أن الرئيس بشار الأسد يدمر سوريا.

وتنتشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة أمام الأفران في سوريا للحصول على الخبز.

وأجبرت الحكومة السورية على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، كما واجهت في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.