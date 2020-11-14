زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إقليم بلوشستان في باكستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة زلزال ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، السبت، كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن موقع الزلزال كان على بعد 38 كيلومترا شمال شرق مدينة كويتا وحدد عمقه البؤري بـ10 كيلومترات. وذكرت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية أن سكان كويتا ومحافظتي ماستونج وبشين شعروا بحدة الزلزال، ولم ترد معلومات عن حدوث خسائر بشرية أو في الممتلكات.

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